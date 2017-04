França: abstenção quase ao nível de 2012

Para esta primeira volta das eleições presidenciais francesas as urnas encerram às 20.00 locais nas grandes cidades (mais uma hora que em Lisboa) e às 19.00 nas circunscrições mais pequenas. A abstenção às 17.00 era de 30,58% quando em 2012 (Hollande contra Sarkozy) à mesma hora tinha sido de 29,41%.

Em causa está a eleição do oitavo presidente da V República que sucederá a François Hollande (que não se recandidata, o que desde logo quebra a tradição política recente) e terá um mandato de cinco anos. Dos 11 candidatos, destacaram-se nas sondagens quatro como mais prováveis aspirantes a disputar a segunda volta: Emmanuel Macron de centro-esquerda, Marine Le Pen, ultra-nacionalista, François Fillon, conservador e Jean-Pierre Mélenchon, esquerda radical.

Estão inscritos 47 milhões de eleitores que nas regiões ultramarinas francesas já começaram a votar ontem. Para garantir a segurança do acto eleitoral estão mobilizados 50 mil polícias e guardas da Gendarmerie (equivalente à nossa GNR), reforçados por sete mil militares. A vigilância aumentou depois do tiroteio de 5ª feira à noite nos Campos Elíseos que fez duas vítimas mortais (o atirador, um ex-recluso, e um polícia) e que levou três dos principais candidatos (o centrista Macron, o conservador Fillon e a ultra-direitista Le Pen) a suspenderem as acções de campanha marcadas para ontem.

É a primeira vez que umas eleições presidenciais decorrem com o país em estado de urgência, medida tomada pelo presidente Hollande após os sangrentos ataques da Sexta-feira Negra de Paris (13 de Novembro de 2015: ataques a esplanadas, Bataclan e Estádio de França, 130 mortos) e em vigor desde então.

No sistema eleitoral francês, que é maioritário e a duas voltas, há um primeiro escrutínio, o de hoje, que determina os dois candidatos que passam à fase seguinte, excepto se algum deles alcançasse mais de 50% dos votos o que, à luz da evolução da campanha e da tradição do país, parece uma quase absoluta impossibilidade.

A partir das 20.00 (uma hora mais cedo em Lisboa), quando encerrarem as urnas, começarão as projecções de resultados relativamente aos quais os media e as empresas de sondagens adoptaram uma política de grande contenção para evitar erros.

Se nem Fillon nem Benoit Hamon (o candidato oficial socialista) passarem á segunda volta isso significará o fim da rotatividade entre conservadores e socialistas que tem marcado as últimas décadas e um obrigatório redesenho da paisagem política francesa. A presença de Le Pen ou de Mélenchon à segunda volta significaria sempre alguma disrupção na medida em que ambos, embora com perspectivas diferentes, defendem a saída do euro e a renegociação da posição francesa na União Europeia.

O cenário até agora tido como mais provável seria uma segunda volta entre Macron e Le Pen, na qual o candidato centrista teria alguma facilidade em congregar o voto útil contra a candidata ultra-direitista e anti-europeia.

A segunda volta das presidenciais realiza-se a 7 de Maio. Seguem-se eleições legislativas a 11 e 18 de Junho (primeira e segunda volta) que, num eventual cenário de derrota de Fillon e de Hamon, poderão levar a um parlamento muito fragmentado e a complicadas negociações para encontrar uma solução governativa estável.