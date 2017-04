Eleições em França: Primeiras sondagens dão Macron como vencedor. Siga em direto

(Para receber novas atualizações refresque a página com frequência, pressionando a tecla F5)

19h53 - Sucedem-se os anúncios de apoio a Macron. Além dos candidatos derrotados Hamon e Fillon, também o primeiro-ministro francês já veio a público, como aliás já tinha feito anteriormente. "Apelo solenamente ao voto em Emmanuel Macron na segunda volta para que possamos a Frente Nacional e travar o projeto desastroso de Marine Le Pen que iria colocar a França a andar para trás e dividir o povo francês.

Também o ex-primeiro-ministro francês, Manuel Valls, apelou ao voto, escrendo no Twitter: “Assim como na primeira volta, vou votar em Emmanuel Macron”.

19h46 – No seu discurso de derrota o candidato conservador François Fillon, embora apelando aos seus apoiantes para que se mantivessem coesos e fiéis aos seus valores, alertou que, perante um partido extremista e com um historial de violência [a Frente Nacional] “a abstenção não é uma escolha”, apelando expressamente a votar em Macron à segunda volta.

19h38 - Emmanuel Macron fez uma breve declaração à agência de notícias France Presse. "Estamos a virar a página na história da política francesa", disse.

Nota-se que, pela primeira vez na história recente da França - desde o fim de Segunda Guerra Mundial - não passa à segunda volta nenhum dos típicos candidatos que costumavam ganhar as presidenciais, ou seja, os de centro-direita e centro- esquerda.

19h15 – O candidato oficial do Partido Socialista Benoit Hamnon, que segundo as projecções não irá além dos 6,5%, reconheceu a derrota e apelou ao voto em Macron na segunda volta. “Ainda que Macron não represente a esquerda, temos que saber distinguir entre um adversário político e um inimigo da república [Le Pen]”, disse na sede de campanha perante os seus apoiantes. Antes tinha feito um comentário no Twitter a assumir a derrota e a lamentar não ter conseguido mais.

19h00 - Primeiras projecções apontadas pelas televisões francesas dão Macron como vencedor da primeira volta com cerca de 23%, seguindo-se Marine Le Pen com cerca de 21%. Contudo há indicações de que Fillon, neste momento com 19,5% de projecção, poderia vir a ficar muito próximo da candidata nacionalista, razão pela qual os principais media continuam prudentes na divulgação nas previsões dos resultados das eleições. Estes são os resultados das primeiras sondagens realizadas pela Ipsos-Sopra Steria para a France Télévisions, Radio France para o jornal Le Monde.

Emmanuel Macron : 23,7 %

Marine Le Pen : 21,7 %

François Fillon : 19,5 %

Jean-Luc Mélenchon : 19,5 %

Benoît Hamon : 6,2 %

Nicolas Dupont-Aignan : 5 %

Jean Lassalle 1,5 %

Philippe Poutou 1,2 %

François Asselineau 0,8 %

Nathalie Arthaud 0,7%

Jacques Cheminade : 0,2 %

18h30 – Segundo uma previsão avançada pela Ipsos para o diário francês “Le Monde” baseada numa mostra representativa de 500 assembleias de voto, a taxa de abstenção nestas eleições deverá cifrar-se em 23%, acima dos valores verificados em 2012.

17h00 - Às 18h00 horas locais (17h00 em Lisboa) fecharam as secções de voto nas circunscrições eleitorais mais pequenas. Nos grandes centros a votação prossegue até às 20h00 (menos uma hora que em Lisboa). Ainda que os resultados respectivos estejam já a ser apurador, por lei a sua divulgação é proibida até o fecho total das urnas.

16h30 - Numa votação até agora sem incidentes, a taxa de participação às 17h00 (hora local) era de 69,42%, abaixo dos 70,59% em 2012 à mesma hora.

14h00 - Algumas centenas de pessoas esperaram, em média, uma hora para votarem na embaixada francesa em Lisboa (na foto), na primeira volta das eleições para a presidência de França, formando uma fila de cerca de 300 metros. A mesma situação de longas filas de espera verificou-se noutros países, como o Canadá e o Reino Unido.

Miguel A.Lopes/LUSA

09h30 - Seis mulheres do grupo ultra-feminista Femen manifestaram-se esta manhã em Henin Beaumont, Pas-de-Calais, perto da secção de voto onde meia-hora depois Marine Le Pen, candidata da Frente Nacional iria votar. Como é habitual nas manifestações deste grupo apresentavam-se de tronco nú mas desta vez tinham máscaras caricaturando Putin, Trump e a própria Marine. A polícia deteve as manifestantes e conduziu-as à esquadra local não tendo havido violência.