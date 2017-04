Eleições em França: A caminho de uma grande coligação da direita e da esquerda?

A surpresa da primeira volta das presidenciais foi não ter havido surpresas e que as previsões das sondagens foram confirmadas no escrutínio.

Emmanuel Macron (23,9% dos votos), 39 anos e sem experiencia política nem nunca ter sido eleito para qualquer mandato representativo, será certamente, em maio, o próximo presidente da República francesa. Será um acontecimento nunca visto no país e, salvo fortes acontecimentos imprevisíveis, a líder nacionalista e populista, Marine le Pen (21,7%) será derrotada na segunda volta, a sete de maio.

O candidato do novel movimento “Em Marcha!” recebeu, na noite eleitoral, o apoio de quase todas as forças políticas que contam para o exercício do poder no país - de Benoît Hamon (6,2%), do PS e das suas diversas fações, às múltiplas sensibilidades da direita, do conservador François Fillon (20%) aos sarkozystas e juppéistas, passando por representantes da nova geração de gaullistas, como François Baroin.

Macron só não teve o apoio de Jean-Luc Mélenchon (19,2%). O candidato da esquerda radical demonstrou dificuldades, neste domingo à noite, para assumir a derrota e indicou que vai consultar os apoiantes antes de dar uma eventual orientação de voto para a segunda volta.

Sem maioria na Assembleia

Agora, para Emmanuel Macron, abre-se uma nova e complicada etapa que será marcada por negociações de bastidores que já começaram, segundo algumas fontes contactadas pelo Expresso, na tarde e na noite deste domingo. Com os representantes dos partidos tradicionais do poder afastados da presidência pela primeira vez na história da V República, o candidato de “Em Marcha!” necessita de uma maioria no próximo parlamento (eleições legislativas em junho) para presidir e governar. Em França é o chefe de Estado que preside ao Conselho de Ministros e que tem nas suas mãos todas as chaves do poder.

Não alcançará a maioria facilmente com o seu movimento porque nas legislativas do próximo mês de junho vai ter a concorrência do PS e dos seus aliados ecologistas que, mesmo muito fragilizados com o desastroso resultado nas presidenciais, conseguirão eleger dezenas de deputados. Para tentar evitar uma difícil coabitação e porque nenhum partido provavelmente alcançará a maioria nas legislativas, Emmanuel Macron precisa de negociar tanto com o PS como com Os Republicanos, ou pelo menos com algumas das suas alas mais moderadas. É o que irá fazer, segundo tudo indica, nos próximos dias.

Quanto a Marine le Pen, voltou a constatar neste domingo da primeira volta, que, apesar de representar uma força política de primeiro plano em França, continua sem aliados nem para as presidenciais nem para as legislativas. As futuras eleições para o parlamento em junho serão muito difíceis para ela por decorrerem sob a mesma lei eleitoral maioritária a duas voltas que a eleição presidencial.

O fim do rotativismo no poder dos partidos tradicionais (PS e Os Republicanos, antigos UMP e RPR) abre um período de grandes incertezas políticas em França. O inexperiente Emmanuel Macron terá de demonstrar muita arte e engenho para conseguir formar o que realmente pretende – uma grande coligação “patriota” contra o nacionalismo de Marine le Pen.

O resultado da primeira volta das presidenciais não agradou a todos os franceses. Nem a Mélenchon, que continua a defender uma “revolução cidadã” pacífica, nem a muito jovens esquerdistas. Às 24 horas (menos uma hora em Lisboa) continuavam a verificar-se confrontos violentos entre a polícia e manifestantes nas imediações da Praça da República, em Paris.