Resultados em França nunca antes das 19h00

Para amanhã as maiores empresas francesas de sondagens e os principais media terão uma postura de extrema prudência na revelação das primeiras previsões sobre quem passará à segunda volta das eleições presidenciais. Esta opção é explicada devido a erros anteriores e bem conhecidos (Brexit, Trump, etc), à proximidade nas intenções de voto entre os quatro principais candidatos (Macron, Le Pen, Fillon e Mélenchon) e ao desconhecimento do impacto político do tiroteio nos Campos Elíseos de 5ª feira à noite.

Há ainda uma outra razão de índole prática que tem a ver com a hora tardia de fecho das urnas. Nos círculos eleitorais mais pequenos a hora de encerramento passa das habituais 18 para as 19 horas (hora local). Já nos grandes centros populacionais a votação dura até às 20.00.

Tudo isto faz com que ninguém queira avançar com previsões de resultados antes das 20.00 locais ou seja das 19 horas de Lisboa. O diário “Le Monde” já alertou os seus leitores para que, mesmo a essa hora, ainda não possa ser possível divulgar uma informação credível sobre quem passa à segunda volta das presidenciais (7 de Maio).

Recorde-se que em 1995 a proximidade entre candidatos chegou a ser tal que, durante alguns minutos a estação TF1 pôs no ar o retrato não de dois mas de três: Jacques Chirac, Edouard Balladur e Lionel Jospin.

O que as sondagens garantem com algum grau de certeza é uma abstenção elevada, entre os 27 e os 28% e um peso apreciável dos votos nulos e brancos cujo recorde (2002) está em 3,4%. Do ponto de vista político, se nem o conservador Fillon nem o socialista Hamon passarem à segunda volta, isso significa a concretização dum cenário que se adivinhava desde 2002 e que é a implosão das duas forças políticas que desde a década de 80 alternavam no poder. A ser assim que soluções governativas poderiam ter na manga Macron, Marine ou Mélenchon na perspectiva das legislativas de 11 e 18 de junho?