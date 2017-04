Tiroteio em Paris: suspeito belga entregou-se à polícia

O suspeito de ligação ao tiroteio da noite de quinta-feira em Paris, que provocou a morte de um polícia e ferimentos com gravidade em outros dois, entregou-se na cidade belga de Antuérpia

O homem que as autoridades belgas haviam indicado às suas congéneres francesas ter possível envolvimento no tiroteio de quinta-feira em Paris entregou-se esta sexta-feira à polícia na cidade de Antuérpia, no norte da Bélgica, refere a agência de notícias Belga.

Quinta-feira à noite, um polícia morreu e dois ficaram gravemente feridos na sequência de um tiroteio na zona dos Campos Elísios, uma das mais movimentadas da cidade.

O Ministério do Interior francês, indicou o atirador também morreu. O autodenominado Estado Islâmico (Daesh) reivindicou o ataque