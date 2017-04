Paris. Papel de apoio ao Daesh encontrado junto ao atacante

Um papel manuscrito de apoio ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) foi encontrado perto do corpo do autor do tiroteio de quinta-feira nos Campos Elísios, em Paris, que resultou na morte de um polícia, indicaram os media locais.

Os investigadores estão a analisar essa prova, assim como outras encontradas no interior do veículo em que o atacante se dirigiu ao local onde cometeu o atentado, pouco depois reivindicado pelo Daesh.

Karim C., francês de 39 anos, disparou com uma espingarda de assalto contra um veículo policial, provocando a morte de um agente de 37 anos, antes de começar a fugir a pé, enquanto abria fogo contra outros agentes, dois dos quais ficaram feridos.

O atacante foi abatido pelas forças de segurança.

No interior do seu veículo foram encontradas armas, brancas e de fogo, e um exemplar do Alcorão.

As autoridades francesas afirmaram que o autor do ataque estava identificado como extremista por ter manifestado a intenção de matar polícias, segundo fontes próximas do inquérito, citadas pela AFP.

O ataque ocorreu a três dias da primeira volta das eleições presidenciais em França, em que a segurança é um dos temas em destaque, após vários ataques terroristas no país nos últimos anos.