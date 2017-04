Espanha e Alemanha "ao lado" de França

A Alemanha está “firme e determinadamente ao lado da França", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão na sua conta no Twitter. Já Mariano Rajoy escreveu: “Sentimos como própria a dor do povo francês nestes momentos difíceis”

Os governos de Espanha e da Alemanha declararam-se esta quinta-feira "ao lado" de França, após o ataque que matou um polícia e feriu gravemente dois em Paris, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

"Sigo com preocupação a informação que nos chega de Paris. Sentimos como própria a dor do povo francês nestes momentos difíceis", escreveu o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, na sua conta no Twitter.

A Alemanha está "firme e determinadamente ao lado da França", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão na sua conta no Twitter.

"Notícias chocantes de Paris. Choramos as vítimas e estamos firmes e determinados ao lado da França", acrescentou.

Pouco depois, o porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, escreveu, também no Twitter, que Merkel "manifestou a sua compaixão com as vítimas e suas famílias".

Um polícia foi morto e dois outros feridos num tiroteio na avenida dos Campos Elísios, em Paris, cujo autor foi abatido pela polícia, segundo as autoridades francesas.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou o ataque através da sua agência de propaganda, Amaq.