Atirador faz um morto e um ferido e é abatido em instalações dos serviços secretos russos

O ataque ocorreu esta sexta-feira nas instalações do FSB, os serviços secretos sucessores do KGB, em Khabarovsk, no extremo oriente russo

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida quando um desconhecido abriu fogo nas instalações dos serviços secretos russos (FSB) em Khabarovsk, no extremo oriente russo. O assaltante entrou nas instalações às 17h02 locais (8h02 em Lisboa) antes de matar um agente do FSB e um visitante e de ferir outro, anunciou o FSB, sucessor do KGB, em comunicado. “O assaltante foi eliminado”, acrescentou. Os incidentes armados e os ataques a autoridades e forças de segurança são frequentes no Cáucaso russo, mas raros no resto do país.