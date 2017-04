Tiroteio em Paris: Hollande fala em “terrorismo”

Um polícia morreu e dois ficaram feridos na sequência de um tiroteio na zona dos Campos Elísios, em Paris, esta quinta-feira à noite. Segundo o Ministério do Interior francês, o atirador também morreu.

François Hollande, Presidente francês, fala em “terrorismo”. “Estamos convencidos que as pistas [que temos] são de ordem terrorista”, disse.

As autoridades garantem que ainda é cedo para avançar com os motivos por trás do tiroteio, que começou por volta das 20h30, junto ao número 102 daquele que é um dos locais mais movimentados da capital francesa.

Segundo a Reuters, que cita três polícias, o que aconteceu foi uma tentativa de assalto. O departamento anti-terrorista da procuradoria de Paris, avança a imprensa francesa, está a investigar o caso.

“Le Parisien” descreve que um homem com uma arma automática disparou em direção a um polícia que estava na rua. Depois, começou a correr e a disparar na direção do resto do grupo de polícias. Estes responderam com tiros, acabando por matar o atirador.

A polícia francesa pede que as pessoas se mantenham afastadas daquela zona central da capital. Um helicóptero está a sobrevoar a área. Várias ambulâncias e carros da polícia estão no local.

O primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve, recorreu ao Twitter para lamentar o sucedido.

