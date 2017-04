Responsável da United Airlines visita China para reduzir tensões após incidente por overbooking

O diretor executivo da United Airlines, Óscar Muñoz, visitará em breve a China, visando reduzir as tensões geradas no país pelo recente escândalo envolvendo maus tratos a um passageiro de origem asiática num avião daquela companhia aérea.

Segundo o jornal oficial China Daily, a empresa teme que o incidente prejudique a sua presença na China, visto que controla 20% do tráfego aéreo entre o país asiático e os Estados Unidos.

O China Daily não detalha quando se realizará a visita.

O diretor executivo visitou, recentemente, o consulado da China em Chicago, a cidade onde ocorreu o incidente, para tentar acalmar os ânimos da comunidade asiática nos EUA.

Numerosos internautas chineses ameaçaram boicotar a United Airlines devido aos maus tratos recebidos pelo passageiro de origem vietnamita David Dao, que no passado dia 9 foi violentamente forçado a deixar um avião da United Airlines, para dar lugar a pessoal da empresa.

Muitos internautas chineses mostraram nas redes sociais os seus cartões de sócio da companhia aérea norte-americana, cortados ao meio, em solidariedade com Dao, que perdeu dois dentes e sofreu contusões nasais e no crânio, ao ser agredido por agentes de segurança do aeroporto de Chicago.