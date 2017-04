Primeiro-ministro paquistanês prestes a conhecer a decisão da justiça

O supremo tribunal do Paquistão deverá pronunciar-se esta quinta-feira sobre as alegações de corrupção contra o primeiro-ministro Nawaz Sharif, envolvido no escândalo dos Panama Papers.

É o destino político de Sharif que está em causa. Dependendo da sentença, poderá acabar expulso do poder, a um ano da realização de novas eleições.

O primeiro-ministro é acusado de ter mentido sobre o património dos seus familiares, depois de ter sido descoberta a existência de apartamentos de luxo em Londres, comprados através de sociedades offshore, em nome de três dos seus quatro filhos.

Apesar de Sharif e a sua família negarem qualquer irregularidade, atribuindo as acusações a motivações políticas, a justiça acabou por abrir uma investigação no final do ano passado, depois de o líder da oposição, Imran Khan, ter ameaçado levar para as ruas os protestos.