Dois polícias baleados durante tiroteio em Paris

Um polícia morreu e outro ficou ferido após uma troca de tiros com pelo menos uma pessoa. Segundo a Reuters, que cita três polícias, o que aconteceu foi uma tentativa de assalto

Uma operação policial está a decorrer na zonas dos Campos Elísios, em Paris, confirmaram, esta quinta-feira à noite, as autoridades. Segundo a agência Reuters e a imprensa francesa, dois polícias foram baleados por pelo menos uma pessoa.

O Ministério do Interior, citado pelo jornal francês “Le Figaro”, anunciou que o atirador foi baleado e está detido. Refere também que ainda é cedo para avançar com os motivos por trás do tiroteio, que começou por volta das 20h30.

A polícia francesa pede que as pessoas se mantenham afastadas daquela zona central da capital. Um helicóptero está a sobrevoar a área. Várias ambulâncias e carros da polícia estão no local.

