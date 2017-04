OMS declara um “enorme progresso” no combate às doenças tropicais

Cinco anos após uma determinante reunião em Londres em que se declarou guerra a dez doenças tropicais negligenciadas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anuncia o "progresso fenomenal" da operação num relatório publicado esta quarta-feira.

Ao projeto lançado naquela reunião de há cinco anos associou-se um grande número de doadores internacionais e 13 das maiores firmas farmacêuticas mundiais. O objetivo era ajudar a controlar ou eliminar dez daquelas doenças até 2020. Entretanto, foram doados sete milhões de tratamentos que contribuíram para a diferença agora registada, desde que a operação entrou em vigor, em 2012, escreve o diário digital Espresso da revista "The Economist".

Em 2015, um milhão de pessoas recebeu tratamento a pelo menos uma doença tropical. Segundo a BBC, a OMS adianta que a melhoria da qualidade da água e das condições sanitárias foram fundamentais para o progresso da situação.

As doenças deste grupo incluem cegueira dos rios, elefantíase e a doença do sono e os números apurados revelam que 170 mil pessoas morrem todos os anos de uma destas doenças. No entanto, o seu maior impacto na população é tornar os portadores das doenças deficientes. A incidência deste grupo de doenças diminuiu em todos os casos e, no da filariose linfátia (contágio por mosquito que provoca o inchaço dos membros), a população afetada reduziu um terço para mil milhões de pessoas.

O progresso na luta contra a doença do sono (doença parasitária que pode ser mortal) é também digno de nota, uma vez que o número de novos casos está atualmente reduzido a 3.000, declarou à BBC Bill Gates enquanto representante da Fundação Bill e Melinda Gates, um dos doadores, durante um encontro em Genebra onde foram acordados novos compromissos no valor de €761 mil milhões entre governos, empresas farmacêuticas e associações de caridade.

Cinco das dez doenças que são objeto deste programa são combatidas com programas de distribuição de medicamentos de larga escala, que requerem rigorosa coordenação na distribuição e avaliação dos resultados.