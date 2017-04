Coreia do Norte festejou aniversário do fundador com simulação de ataque nuclear aos EUA

A televisão norte coreana exibiu imagens do líder King Jong-un a assistir à simulação num ecrã gigante dos mísseis balísticos intercontinentais a atravessarem o Pacifico e a atingirem uma cidade norte-americana.

A simulação do ataque nuclear teve lugar no último domingo por ocasião dos festejos do 105.º aniversário do fundador do país, Kim Il Sung, e foi divulgada esta quarta-feira pela televisão norte-coreana.

Na montagem da KCTV, o líder Kim Jong-un assiste orgulhosamente às imagens apresentadas no fundo de um palco, onde a atuação de uma orquestra e coro militar conferem grandiosidade à simulação, enquanto militares na plateia aplaudem.

Após a explosão numa cidade não identificada surge uma bandeira norte-americana em chamas.

Os Estados Unidos ameaçaram efetuar um ataque preventivo contra o regime de Pyongyang em sequência de uma série de testes de armamento. No domingo, a Coreia do Norte falhara no lançamento de um alegado míssil de médio alcance.

No sábado, dia do aniversário de Kim Il Sung, durante o desfile militar em Pyongyang, o regime exibiu o que parecem ser novos mísseis intercontinentais.