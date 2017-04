Theresa May quer eleições antecipadas a 8 de junho

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou esta terça-feira de manhã que irá apresentar na quarta-feira uma moção no parlamento para a convocação de eleições gerais a 8 de junho.

Theresa May diz que tomou a decisão, relutantemente, por considerar que as criticas de membros dos partidos de oposição, relativamente às negociações com a União Europeia para os moldes em Brexit será efetuado, enfraquecem a posição britânica.

“Precisamos eleições gerais e agora, só recentemente cheguei a esta conclusão”, afirmou considerando que “neste momento devia haver união”: “o país está a unir-se, mas (o parlamento de) Westminster não está”.

“Os liberais democratas querem reabrir as divisões do referendo”, acusou a chefe do executivo britânico, defendendo já a ideia que “cada voto para os conservadores significará ficarmos firmes no nosso plano para uma Grã-Bretanha forte”.

May reafirmou a sua convicção de que “o Governo tem o plano certo para negociar a saída”, mas no seu entender, as criticas da oposição estão a colocá-lo em causa: “Os nossos opositores acreditam que por a nossa maioria ser tão pequena vão fazer conseguir fazer-nos mudar (o plano, mas (eles) estão errados”.

As eleições deveriam ter lugar em 2020. A moção precisa de dois terços dos votos para aprovação, o que deverá ser alcançado, tendo em conta que os partidos da oposição já haviam indicado que apoiariam a antecipação das eleições.