Putin (também) deu os parabéns a Erdogan pelo resultado do referendo

O Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou esta terça-feira o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória no referendo de domingo sobre o reforço dos seus poderes, anunciou a agência de imprensa pró-governamental da Turquia Anadolu.

Putin telefonou a Erdogan para lhe dirigir as suas felicitações, precisou este meio, citando fontes da presidência turca.

Donald Trump tinha feito o mesmo na véspera, sem emitir opinião sobre o escrutínio de domingo, que a oposição turca considerou estar cheio de fraudes.

Neste mesmo sentido, a União Europeia instou hoje as autoridades turcas a "lançar investigações transparentes às alegadas irregularidades" apontadas pelos observadores internacionais ao referendo de domingo na Turquia sobre o reforço dos poderes do Presidente, que se saldou numa vitória do "sim".

Recep Tayyip Erdogan já afirmou que vai ignorar as conclusões dos observadores.

Também hoje, o principal partido da oposição na Turquia, o CHP, anunciou que vai apresentar ao Alto Conselho Eleitoral um pedido de anulação do referendo de domingo.

O "sim" venceu o referendo realizado no domingo com 51,37%, após a contagem de 99,45% dos boletins de voto.