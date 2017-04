Homem que dizia ter morto 13 pessoas suicidou-se

A notícia da morte do norte-americano que, via Facebook, terá assassinado a sangue-frio um idoso e confessou ter cometido mais 13 homicídios, foi avançada esta tarde pela polícia do estado da Pensilvânia

O homem que terá morto a sangue-frio um idoso e confessou ter cometido mais 13 homicídios através da rede social Facebook suicidou-se depois de ter sido perseguido pela polícia do estado norte-americano da Pensilvânia. Num tweet divulgado há momentos as autoridades policiais informa que Steve Stephens foi localizado esta manhã e que depois de perseguido durante algum tempo terá disparado sobre si próprio. Ver Twitter O alegado homicida de um idoso em Cleveland era procurado desde segunda-feira em pelo menos quatro Estados norte-americanos. “Eu matei 13 e neste momento em que estou a falar procuro um 14.º para matar”, afirmou Steve Stephens, de 37 anos, num vídeo que colocou no Facebook. Noutro vídeo publicado em direto na mesma rede, vê-se o homem a matar, a tiro, Robert Godwin, um homem de 74 anos que passava na rua, afirmando apenas: “Passei-me”. O chefe da polícia de Cleveland, Calvin Williams disse na segunda-feira, numa conferência de imprensa, que as buscas seriam alargadas aos Estados vizinhos da Pensilvânia, Indiana, Michigan e inclusivamente Nova Iorque, onde o suspeito tinha família. A polícia, que contou com a ajuda do FBI, procurava o homem em contrarrelógio para evitar que concretizasse as suas ameaças. As autoridades federais chegaram a ofereceram uma recompensa de 50 mil dólares a quem puder prestar informação para deter o suspeito, a quem pediram que se entreguasse.