EUA reforçam defesa antimísseis na Coreia do Sul

O presidente em funções da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, anunciou esta segunda-feira que vão ser reforçadas as defesas antimísseis contra a Coreia do Norte. O chefe de Estado sul-coreano falou numa conferência de imprensa conjunta com o vice-presidente norte-americano Mike Pence.

A China vê este reforço militar como uma ameaça à sua segurança. Em Pequim, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lu Kang manifestou a oposição do país à medida, segundo o jornal estatal South China Morning Post. O governante afirma que o radar é uma ameaça à segurança da China e pede paz e estabilidade na região. O porta-voz defende que se assiste a um cenário "altamente sensível, complicado e de alto risco" na península coreana e pediu que se evitassem ações provocatórias, segundo a agência Reuters.

Kyo-ahn e Pence responderam às acusações afirmando que os mísseis são apenas uma medida de defesa contra a Coreia do Norte. Ambos se mostraram desiludidos com a resposta retaliatória da China, mas garantem que não vão recuar. Segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, as forças armadas sul-coreanas já têm prontos os seus mísseis de médio alcance. Apesar disso, as plantas nucleares do país permanecem uma forte vulnerabilidade, uma vez que, segundo um relatório encomendado por Seul, não se encontram preparadas para resistir a um ataque militar.

Mike Pence iniciou no domingo uma visita oficial de três dias à Coreia do Sul, a primeira paragem antes de rumar a Tóquio, Jacarta e Sidney. Em conferência de imprensa, anunciou na manhã desta segunda-feira o “fim da paciência estratégica” para com a Coreia do Norte, um dia depois de Pyongyang ter efetuado um novo teste com um míssil balístico cujo lançamento acabou por falhar.

O vice-presidente norte-americano afirmou que a Coreia do Norte “faria bem em não testar a força do exército dos Estados Unidos nesta região”. Kyo-ahn acrescentou que os aliados da Coreia do Sul estão prontos para impor “fortes punições” à Coreia do Norte caso continuem as suas provocações. Citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, o governante afirma que Seul vai redobrar esforços para reforçar as sanções internacionais a Pyongyang, para desafiar o seu programa nuclear.

Na quarta-feira, representantes dos governos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão vão reunir-se em Tóquio para discutir “parcerias contra a ameaça nuclear e militar da Coreia do Norte”, acrescenta a Yonhap.