Pelo menos 20 detidos em protestos a favor e contra Donald Trump

Pelo menos 20 pessoas foram detidas no sábado na sequência de confrontos entre grupos de apoiantes e opositores de Donald Trump, após protestos em Berkeley (Califórnia) para exigir ao Presidente dos EUA que torne pública a sua declaração de rendimentos. Inicialmente, a polícia de Berkely tinha dado conta de 14 detidos.

Milhares de pessoas participaram no sábado em protestos em cerca de cem cidades dos Estados Unidos, convocados pelo movimento “Marcha dos impostos” para exigir a Donald Trump que torne pública a declaração de rendimentos, à semelhança do que fizeram os anteriores presidentes.

De acordo com meios de comunicação locais, no centro de Berkeley saíram à rua centenas de pessoas, em manifestações a favor e contra Donald Trump. A polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes na altura dos confrontos e referiu ter encontrado alguns objetos proibidos, como uma faca, capacetes e uma arma de fogo falsa.

Berkely volta assim a ser, tal como no mês passado e em ocasiões anteriores, local de incidentes em manifestações, que geralmente decorrem pacificamente no resto do país.