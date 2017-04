Coreia do Norte falha lançamento de míssil

Informação foi transmitida à CNN por uma fonte do governo sul-coreano

A Coreia do Norte falhou este domingo o lançamento de um míssil, informou à CNN uma fonte oficial do governo sul-coreano.

Por enquanto, não há qualquer confirmação desta tentativa por parte dos media norte-coreanos, adiantou Will Ripley, repórter da televisão norte-americana em Pyongyang. Segundo a BBC, que cita a mesma fonte, o míssil “de tipo não identificado” foi lançado a partir da costa este da península norte-coreana.

A tentativa falhada de um míssil ocorre um dia depois de o líder norte-coreano Kim Jong Un ter exibido um novo tipo de armamento montado em rampas, transportadas em camiões, incluindo um novo projétil de alcance intercontinental, no desfile de comemoração do 105º aniversário do fundador da nação, Kim Il-sung.

Alguns especialistas admitem que o novo projétil, de combustível sólido, poderá ser falso, já que não é a primeira vez que o regime exibe em desfiles maquetas falsas de mísseis que está a desenvolver. No início do ano, Kim Jong-un disse que país estava a trabalhar no desenvolvimento de um ICBM que seria capaz de atingir o território norte-americano.

Além dos mísseis de médio alcance Musudan e o KN-08, que é lançado a partir de uma plataforma móvel e ainda não foi testado com sucesso, desfilaram na praça Kim Il-sung mísseis balísticos norte-coreanos Pukkuksong, exibidos em público pela primeira vez.