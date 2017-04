Atentado contra autocarros de evacuação de civis provoca pelo menos 24 mortos na Síria

Um bombista suicida fez explodir uma viatura contra uma coluna de autocarros que transportava pessoas de duas localidades nos arredores de Aleppo. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos garante que há pelo menos 24 vítimas mortais

De acordo com informações avançadas pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o ataque aconteceu na zona de Rashidin, um bastião rebelde a oeste da cidade síria de Aleppo, onde estavam estacionados vários autocarros que transportam cerca de 5 mil pessoas que começaram a ser evacuadas na sexta-feira de Foua et de Kafraya. O balanço provisório aponta para pelo menos 24 mortos.

O atacante conduzia uma carrinha que supostamente transportaria ajuda alimentar, e que acabou por explodir junto a uma coluna de 75 autocarros.

A televisão estatal síria mostrou imagens dos corpos e autocarros carbonizados, atribuindo a autoria do ataque a "grupos terroristas", termo habitualmente usado pelo regime de Bashar Al-Assad para se referir aos grupos rebeldes.

Esta sexta-feira milhares de pessoas começaram a ser retiradas de quatro localidades sírias onde viviam cercadas: Madaya e Zabadani, que são controladas pelos rebeldes, Fua e Kafraya, que estão no poder das forças governamentais. A evacuação tornou-se possível depois de um acordo alcançado entre os rebeldes e o governo sírio, que contou com a mediação do Qatar e do Irão. O operação encontrava-se neste momento suspensa devido a um desentendimento entre as partes quanto ao cumprimento do acordo.

As quatro cidades estão cercadas desde 2015, e, de acordo com as Nações Unidas, as pessoas que ainda se encontram no seu interior vivem em condições de vida "catastróficas".