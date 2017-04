EUA lançam no Afeganistão maior bomba não nuclear

Norte-americanos dizem que tinham como alvo o Daesh

Os Estados Unidos da América lançaram esta quinta-feira no Afeganistão “a maior bomba não-nuclear”, de acordo com quatro militares envolvidos na missão, citados pela CNN. Os norte-americanos dizem que o alvo era o alto-proclamado Estado Islâmico (Daesh).

O engenho é conhecido como como “mãe de todas as bombas”, a MOAB, acrónimo de “Massive Ordnance Air Blast” e é uma arma de destruição em massa não nuclear. Foi lançada às 19h (16h em Lisboa), por um avião MC-130 da força aérea norte-americana operado a partir do Comando de Operações Especiais da Força Aérea, na província de Nangarhar, muito perto da fronteira com o Paquistão e a cerca de 200 quilómetros da capital, Kabul.

O objetivo era atingir os túneis e militares do Daesh em Achin, escrevem a CNN e o “Washington Post”.

A bomba termobárica (fuel air ammunition) provoca uma explosão quase tão potente como uma bomba atómica e consume todo o oxigénio da zona atingida. Em 1990/91, foi usada em no ataque às defesas de Saddam Hussein, na primeira Guerra do Golfo, e há também indicações de ter sido também usada em 2001, na intervenção norte-americana no Afeganistão, que teve lugar depois do ataque às Torres Gémeas, em 11 de setembro de 2001.

