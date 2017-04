Ex-Presidente do Irão, Mahmoud Ahmadinejad, volta a candidatar-se

O ex-Presidente iraniano, o conservador Mahmoud Ahmadinejad, registou nesta quarta-feira a sua candidatura às eleições presidenciais, que se realizam no país em maio.

A decisão é encarada como um desafio à autoridade do líder supremo, Ali Khamenei, que o aconselhou a ficar afastado da corrida.

Ahmadinejad, que foi Presidente do Irão entre 2005 e 2013, tinha afirmado em setembro do ano passado que não tinha a intenção de concorrer. Na altura declarou que pretendia apenas apoiar a candidatura do irmão, Hamid Baghaie.