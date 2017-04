Brasil: helicóptero despenha-se com duas pessoas a bordo

O helicóptero caiu na Praia de Itacoatiara, nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Um dos ocupantes conseguiu sair da aeronave e nadar até à areia

Um helicóptero despenhou-se, esta quarta-feira, na Praia de Itacoatiara, em Niterói, nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. A bordo estavam dois operacionais dos bombeiros. O acidente aconteceu ao final da tarde, por volta das 18h30 (22h30 em Lisboa).

Um dos dois tripulantes conseguiu sair do helicóptero e nadar até ao areal da praia. Foi levado para o hospital, mas o estado de saúde é desconhecido.

As buscas pela segunda pessoa, que ficou presa no interior da aeronave, estão a decorrer. Segundo o portal G1, o desaparecido é primo da antiga governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho.

Apesar de as causas do acidente ainda estarem a ser apuradas, tudo aponta que o acidente aconteceu devido ao mau tempo, informa o jornal “O Globo”.