Turquia. Pelo menos quatro feridos em explosão junto de complexo policial

Uma das vítimas encontra-se em estado crítico, segundo a agência turca Dogan. As causas da explosão são ainda desconhecidas

Pelo menos quatro pessoas ficaram esta manhã feridas na sequência de uma explosão junto de umas instalações da polícia na cidade de Diyarbakir, no sudeste da Turquia. Uma vítima encontra-se em estado crítico, segundo a agência turca Dogan.

Desconhecem-se ainda as causas do incidente que terá ocorrido numa zona de reparação de veículos do complexo, situado numa zona residencial da cidade de maioria curda, de acordo com fonte da polícia citada pela Reuters.

A explosão ocorre cinco dias antes do referendo em que os turcos são chamados a votar alterações na Constituição, que passam pela substituição do regime parlamentar por um presidencialista. Recep Tayyip Erdogan pretende concentrar mais poderes e tem insistido que a vitória do 'não' na consulta popular será dar razão ao PKK, considerado por Ancara um grupo terrorista, e aos “golpistas”.