Trump. “A Coreia do Norte está a querer arranjar problemas”

O Presidente Donald Trump disse esta terça-feira que, no encontro da semana passada com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, comunicou-lhe que a obtenção de um melhor acordo comercial está dependente de o regime de Pequim se empenhar na resolução da crise com a sua vizinha Coreia do Norte.

“Eu expliquei ao Presidente da China que um acordo comercial com os Estados Unidos será muito melhor se eles resolverem o problema da Coreia do Norte”, escreveu no Twitter.

Numa segunda mensagem, Trump considerou que “a Coreia do Norte está a querer arranjar problemas”. “Se a a China decidir ajudar, isso seria ótimo. Caso contrário, nós iremos resolver o problema sem eles! EUA.”

Os Estados Unidos destacaram meios militares para o oeste do Pacífico em resposta aos testes de mísseis de médio-alcance, efetuados na semana passada, na altura em que o Presidente Xi Jinping estava reunido com Trump na Flórida, Estados Unidos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte anunciou depois aos media do seu país que estão preparados para responder à exibição de força dos Estados Unidos