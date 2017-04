Um caso de overbooking que está a indignar a América: passageiro retirado à força, empresa pede desculpa

Caso aconteceu domingo à noite no aeroporto internacional Chicago O'Hare. A cena foi filmada por outros passageiros e partilhada nas redes sociais. O passageiro, um dos quatro selecionados para não seguirem viagem devido a overbooking, disse que era médico e recusara-se a abandonar o aparelho porque tinha de estar se serviço após a viagem

A United Airlines pediu esta segunda-feira desculpas pela situação de sobrelotação do seu voo de domingo à noite de Chicago para Louisville, referindo que está a analisar o sucedido e a procurar resolver a situação do passageiro que foi retirado à força do avião.

A declaração surge após se terem propagado nas redes sociais os vídeos captados por outros passageiros que mostram o modo como a polícia retirou violentamente do seu assento e arrastou para fora do aparelho um dos passageiros, após o indivíduo se ter recusado a sair, alegando que precisava de chegar ao seu destino por estar de serviço no dia seguinte no hospital.

A situação de overbooking levou a que a companhia tivesse começado por tentar encontrar passageiros que aceitassem desistir daquele voo, mas após não ter encontrado voluntários escolheu voluntariamente quatro passageiros para esse efeito.

Entretanto, alguns passageiros indicaram que, depois de ter sido retirado à força, o indivíduo terá sido regressado ao avião, surgindo com sangue no rosto e desorientado.