Pelo menos 15 mortos em atentado na Somália

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje em Mogadíscio depois da explosão de um carro armadilhado junto de um comboio militar no qual viajava o novo chefe do Estado Maior do Exército somali, Mohamed Jama Irfid, que sobreviveu ao ataque.

De acordo com os meios de comunicação locais, o atentado aconteceu nas proximidades do complexo que alberga o Ministério da Defesa somali e causou ferimentos em cerca de 20 pessoas.

Segundo testemunhos, a maioria dos mortos são civis, ainda que tenham morrido soldados, polícias e guarda-costas do chefe do Estado Maior do Exército.

O atentado ainda não foi reivindicado, mas os indícios apontam para a milícia islâmica Al-Shabab, membro desde 2012 da rede internacional Al-Qaida.

O grupo pretende instaurar um Estado na Somália, sendo que controla parte do território no centro e sul do país, além de regularmente realizar atentados contra civis, a polícia, os representantes do Governo e os militares.

A Somália vive num estado de guerra e caos desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi deposto do poder.