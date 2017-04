Explosões em igrejas provocam mais de 30 mortos no Egito

Uma explosão por volta das 10h00 causou pelo menos 25 mortos perto de uma igreja na cidade de Tanta, a norte do Cairo. Horas depois, uma outra bomba numa igreja cristã em Alexandria terá provocado pelo menos seis mortos. Ataques coincidem com o início das celebrações da Semana Santa e ainda não foram reivindicados

Duas explosões em igrejas cristãs no Egipto terão provocado esta manhã pelo menos 30 mortos, de acordo com os dados mais recentes avançados pelos media estatais daquele país. A primeira explosão ocorreu às 10h00 locais, perto de uma igreja cristã copta na cidade de Tanta, a cerca de 100 quilómetros a norte do Cairo e causou pelo menos 25 mortos e 60 feridos.

A segunda aconteceu horas depois numa outra igreja cristã, em Alexandria, onde um bombista suicida terá provocado pelo menos seis mortos e mais de 20 feridos. Até ao momento os ataques não foram reinvidicados.

A primeira explosão na na igreja Mar Girgis, na cidade de Tanta, ocorreu no momento em que a comunidade cristã daquela cidade se preparava para celebrar a semana santa, que começa este domingo com a festa dos Ramos. A agência oficial de notícias do Egito indica que a explosão terá sido provocada por uma bomba de fabrico caseiro.

Este duplo ataque ocorre a cerca de três semanas da visita do Papa Francisco ao Egito, agendada para 28 a 29 de abril. Essa será a 18ª viagem internacional do atual pontificado e a que antecede a visita a Fátima, a 12 e 13 de maio.

Poucas horas depois do primeiro ataque desta manhã, o Papa Francisco condenou o atentado e pediu que "[Deus] converta o coração das pessoas que semeiam o terror, a violência e a morte". O Papa também expressou as suas condolências às famílias das vítimas, aos feridos e aos egípcios, momentos antes de rezar o Angelus na praça de São Pedro, no Vaticano. Francisco presidiu hoje a celebração litúrgica tradicional do Domingo de Ramos, dando início aos ritos da Semana Santa.

Recorde-se que em dezembro de 2016, também no Egipto, morreram 25 pessoas na sequência de um atentado executado por um bombista suicida dentro da igreja de S. Pedro e S. Paulo, nas imediações da catedral copta do Cairo. Esse atentado, reivindicado pelo Estado Islâmico, tinha sido considerado o maior ataque contra esta minoria cristã do Egito (que representa cerca de 10% da população do país) nos últimos largos anos.

(Notícia atualizada às 13h00 com novas informações sobre a segunda explosão e sobre o número de mortos já confirmados)