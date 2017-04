Explosão provoca pelo menos 21 mortos perto de igreja no Egito

Uma explosão causou hoje pelo menos 21 mortos perto de uma igreja na cidade de Tanta, a norte do Cairo, noticiam os media estatais egípcios.

Uma explosão causou hoje pelo menos 21 mortos perto de uma igreja na cidade de Tanta, a cerca de 100 quilómetros a norte do Cairo, noticia a Reuters, citando a televisão estatal egípcia. A explosão ocorreu por volta das 10hh0 locais, no momento em que a comunidade cristã se preparava para celebrar a semana santa, que começa este domingo com a festa dos Ramos.



Segundo as mesmas fontes, as informações iniciais sobre a explosão na igreja cristã copta Mar Girgis indicam ainda a existência de mais de 50 pessoas feridas. A agência oficial de notícias do Egito indica que a explosão terá sido provocada por uma bomba de fabrico caseiro.

A explosão ocorre a cerca de três semanas da visita do Papa Francisco ao Egito, agendada para 28 a 29 de abril. Essa será a 18ª viagem internacional do atual pontificado e a que antecede a visita a Fátima, a 12 e 13 de maio.

Recorde-se que em dezembro de 2016, também no Egipto, morreram 25 pessoas na sequência de um atentado executado por um bombista suicida dentro da igreja de S. Pedro e S. Paulo, nas imediações da catedral copta do Cairo. Esse atentado, reivindicado pelo Estado Islâmico, tinha sido considerado o maior ataque contra esta minoria cristã do Egito (que representa cerca de 10% da população do país) nos últimos largos anos.

O atentado de hoje ainda não foi reivindicado.

(Notícia atualizada às 10h37 com novas informações sobre o número de mortos já confirmados)



