Explosão provoca 13 mortos perto de igreja no Egito

Uma explosão causou hoje pelo menos 13 mortes perto de uma igreja na cidade de Tanta, a cerca de 100 quilómetros a norte do Cairo, noticiaram os media estatais egípcios. A explosão ocorreu no momento em que a comunidade cristã se preparava para celebrar a semana santa, que começa este domingo com a festa dos Ramos.



Segundo as mesmas fontes, as informações iniciais sobre a explosão indicavam ainda a existência de pelo menos de 40 pessoas feridas. A agência oficial de notícias do Egito indica que a explosão, que ocorreu por volta das 10h00 locais, terá sido provocada por uma bomba de fabrico caseiro.

Poucos minutos depois das primeiras notícias sobre esta explosão havia já informações nos media egípcios sobre a existência de pelo menos 21 mortos na igreja cristã copta Mar Girgis.

A explosão ocorre a cerca de três semanas da visita do Papa Francisco ao Egito, agendada para 28 a 29 de abril. Essa será a 18ª viagem internacional do atual pontificado e a que antecede a visita a Fátima, a 12 e 13 de maio.

Recorde-se que em dezembro de 2016 morreram 25 pessoas na sequência de um atentado dentro da igreja de S. Pedro e S. Paulo, nas imediações da catedral copta do Cairo. Esse tinha sido considerado o maior ataque contra esta minoria cristã do Egito (que representa cerca de 10% da população do país) nos últimos largos anos.



Notícia em atualização