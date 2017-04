Terrorista de Estocolmo levava bomba dentro do camião

Um procurador do Ministério Público sueco avançou hoje que uma pessoa "foi formalmente identificada" como suspeita "homicídios de natureza terrorista" com um camião que atropelou uma multidão no centro da cidade de Estocolmo, matando quatro pessoas e ferindo 15. O procurador Hans Ihrman disse hoje que o suspeito deverá ser presente a tribunal até o início da tarde de terça-feira ou então ser libertado.

A polícia sueca informou também este sábado ter encontrado engenhos explosivos por detonar no camião em causa, em declarações à televisão "SVT". O canal avança ainda que as forças de segurança encontraram um saco com uma bomba caseira no interior do veículo pesado, com base em testemunhos de responsáveis envolvidos na investigação, mas não confirmados pela polícia.



A televisão pública acrescenta que o dispositivo era um "líquido" e, aparentemente, o autor do ataque terá sofrido queimaduras ao tentar detoná-lo.

​​​​

O porta-voz da polícia de Estocolmo, Lars Byström, também já tinha informado, em declarações à televisão pública "SVT", que tinha sido detida uma pessoa e que as investigações apontam para que seja o condutor do camião, autor do atentado.

Este homem foi interrogado na sexta-feira em Märsta, uma pequena localidade a norte de Estocolmo. Trata-se de um Uzbeque de 39 anos, simpatizante do grupo extremista Estado Islâmico, revelou ainda o jornal Aftonbladet.



O jornal escreve ainda que o indivíduo se deu como culpado e que no momento da sua detenção evidenciava restos de cristais na sua roupa e envergava um gorro passa-montanhas. O homem é suspeito de "homicídios de natureza terrorista", disse à agência AFP a porta-voz do Ministério Público, Karin Rosander.



Não foram avançados detalhes sobre a sua identidade, mas os seus traços coincidem com os do homem cuja imagem tinha sido difundida horas antes pela polícia sueca. Um outro homem foi interrogado mais tarde, durante a noite, nos arredores da capital. Fontes policiais citadas pela televisão pública SVT evocaram uma possível "ligação" entre os dois homens.



Um camião atropelou na sexta-feira várias pessoas às 15:00 locais (14:00 de Lisboa), na principal via pedonal da capital sueca, provocando a morte a quatro e ferimentos a outras 15, antes de embater na fachada de uma grande superfície comercial no centro de Estocolmo.