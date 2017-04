“Um evento que pode alterar o curso da História”. Reações ao ataque dos EUA à Síria

Michael Fallon, ministro da Defesa do Reino Unido: "Apoiamos totalmente os americanos"

"Mantivemos discussões aprofundadas com o governo americano nos últimos dias, no rescaldo do ataque com gás, a todos os níveis, aqui em Londres, em Washington, nas Nações Unidas. Ontem o Secretário de Defesa, Jim Mattis, ligou-me para partilhar a sua análise sobre a responsabilidade do regime [sírio] e revimos as várias opções que eles estavam a considerar e depois à noite ligou-me para me informar previamente da decisão [de atacar a base aérea de al-Shayrat]. A nossa reação é que apoiamos totalmente o que os americanos fizeram, é [um ataque] limitado, apropriado, atingiram a base, os aparelhos aéreos, o equipamento de apoio que, acreditam os americanos, estiveram envolvidos neste ataque químico, [é um ataque] preparado para dissuadir o regime de planear ataques semelhantes com gás àquele que terá matado mais de 100 pessoas, incluindo crianças."

Getty

Peter Ford, ex-embaixador do Reino Unido na Síria: "Não há provas" de que tenha sido Assad a executar o ataque químico

"Não há provas de que a causa da explosão tenha sido o que eles disseram que foi", defendeu à rádio BBC 4. "Lembremo-nos do que aconteceu no Iraque. Eu já vi testemunhas a alegar que viram armas químicas a cair do céu, não é possível 'ver' armas químicas a cairem do céu, tais testemunho não valem nada. Pensemos nas consequências porque isto muito provavelmente não é o fim [do assunto], não faz sentido que Assad o fizesse. Vamos não deixar os nossos cérebros do outro lado da porta quando examinamos provas, seria totalmente autodestrutivo como se vê pelos resultados."

Talal Barazi, governador da província de Homs: "Não estamos surpreendidos que a América continue a apoiar o terrorismo"

"Este ataque não vai impedir-nos de continuarmos lutar contra o terrorismo", diz à mesma rádio. "Não estamos surpreendidos que a América e Israel continuem a apoiar este terrorismo. A América é um real parceiro nos ataques às infraestruturas e ao povo da Síria, atingindo-os de várias formas. Nós na Síria, os líderes e as pessoas, escolhemos enfrentar as agressões de todos os tipos. Não ficaremos surpreendidos hoje se virmos os que apoiam [os EUA] a interferir diretamente após o falhanço dos terroristas na Síria, contra a sua força e Exército. Não ficaremos surpreendidos de ver os americanos a desempenharem um papel direto no terreno."

LOUAI BESHARA

Thabet Salem, jornalista sírio sediado em Damasco

"Uma linha [de informação] não nos dá muito, mas há relatos: os ativistas que estão no norte da Síria dizem que cerca de 14 aviões foram destruídos, para além de depósitos, etc. Se isto é verdade, este foi um ataque considerável. O importante a meu ver é: vai este ataque abrir uma porta a uma solução no país, na Síria? A Síria tem estado a sofrer há seis anos, o balanço de mortos e de deslocados é enorme. A ideia é que esperamos que isto seja o primeiro passo para se alcançar um acordo político e uma solução para esta crise que já ceifou tantas vidas."

China pede que as partes evitem que o conflito piore

Exército sírio fala em pelo menos seis mortos

Seis pessoas morreram no ataque dos EUA à base aérea de al-Shayrat em Homs, um que também resultou em enormes perdas de material, diz o Exército de Bashar al-Assad. Em comunicado, é acrescentado que a resposta do regime vai ser continuar a "esmagar o terrorismo" para "restaurar a paz e a segurança em toda a Síria".