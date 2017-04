Polícia sueca divulga fotografia de suspeito do ataque de Estocolmo

A polícia sueca divulgou, numa conferência de imprensa, uma fotografia de um homem suspeito de estar envolvido no ataque terrorista que, esta sexta-feira, matou pelo menos três pessoas e feriu oito em Estocolmo.

As autoridades não disseram, contudo, se este homem é o autor do ataque, ou seja, o condutor do camião que fugiu depois de entrar por uma rua pedonal da capital sueca atropelando as pessoas.

Polícia de Estocolmo

Aliás, neste momento, a polícia disse não saber se havia mais do que uma pessoa a conduzir o camião, mas garantiram que ainda não fizeram nenhuma detenção. Além disso, avança a Sky News, as autoridades suecas disseram ainda na mesma conferência de imprensa que não conseguem ainda confirmar o número de mortos e de feridos.

Nesse encontro, a polícia pediu também que as pessoas usem as redes sociais para comunicar informações porque as linhas telefónicas já estão sobrecarregadas, mas alertou para que não divulguem informações erradas ou mal confirmadas.

A Reuters e a Sky News avançam também que as autoridades anunciaram que estão a interrogar duas pessoas, mas não disseram se eram ou não suspeitas do ataque.