Uma loja de roupa vintage na Drottninggatan, em Estocolmo, captou a atenção de Marcelo Baptista. Com os dois amigos, entrou para ver melhor. Eram 14h53 (menos um hora em Lisboa) quando o português de 22 anos ouviu barulho do lado de fora. Saiu. Do lado de fora, a cidade sueca que conhecera há uns minutos já não era a mesma. As pessoas corriam e gritavam. Havia mortos e feridos.

“Vi pessoas no chão, ambulâncias a passar, pessoas a correr e a gritarem. Vi uma criança com ferimentos na cabeça e um cadáver”, descreve ao Expresso. “Aproximei-me para fotografar, mas nem percebi muito bem o que estava a fazer. Via o que estava a acontecer através da máquina fotografia”, acrescenta.

Marcelo estava de passagem pela cidade. Vinha da Estónia, onde está a terminar um estágio em design gráfico, e ia apanhar um ferry para Itália ao final da tarde. Tinha apenas sete horas na capital sueca. A loja onde estava fica no no local onde começou do trajeto do camião, que atropelou um grupo de pessoas que se encontravam na via pedonal. Quatro morreram e 15 estão feridas.

“Só no ferry é que realmente me apercebi do que tinha acontecido. Acho que já cai na realidade. Não consigo deixar de parar de pensar na sorte que tive por não estar na rua e de ter entrado na loja. Senti medo, mas sobretudo nervosismo por estar numa cidade que não conheço. Não sabia para onde ir. Só pensava que tinha de ir para o ferry e encontrar uma rua que não estivesse cortada”, comenta.

No chão da vida pedonal ficaram as marcas da derrapagem do camião como prova do crime. Foram poucos os minutos que Marcelo e os dois amigos ali estiveram, a polícia pediu às pessoas para deixarem o centro e, se possível, abandonarem a cidade. Não havia táxis em lado algum, os três andaram e andaram. A certo momento, já corriam. Ora encontravam locais cheios de gente, ora ruas completamente desertas.

Marcelo já vai a caminho de Itália. Já avisou a família e os amigos que está a salvo. Regressa a Portugal dentro de duas semanas.