Guterres pede “contenção” face ao “risco de escalada” da situação na Síria

“Consciente do risco de escalada, peço contenção para evitar qualquer ato que possa aumentar o sofrimento do povo sírio”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, esta sexta-feira.

Uma declaração que surge após os Estados Unidos terem bombardeado uma base do regime de Bashar al-Assad.

Donald Trump ordenou o ataque com mísseis a uma base aérea das forças sírias em Homs para destruir o seu arsenal, na sequência do ataque com armas químicas que, na quarta-feira, matou mais de 80 civis, incluindo dezenas de crianças.