Ataque com camião faz 3 mortos e vários feridos em Estocolmo

Um camião avançou, esta sexta-feira à tarde, sobre uma montra, atingindo um grupo de pessoas numa rua pedonal do centro de Estocolmo, na Suécia. Três delas morreram e pelo menos oito ficaram feridas, mas a polícia disse numa conferência de impresa que ainda é cedo para ter a certeza do número certo de vítimas.

As autoridades suspeitam de um ataque terrorista, disse um porta-voz à estação televisiva sueca SVT e já estão à procura do condutor do camião, que conseguiu fugir depois do ataque. Estão ainda a interrogar duas pessoas, mas escusaram-se a dizer se elas são ou não suspeitas.

Police spokesman: "Posso confirmar que levámos duas pessoas para interrogar, mas isso não siginfica necessariamente que eles sejam suspeitos. Queremos falar com todas as pessoas que saibam alguma coisa sobre isto e às vezes é melhor falar na esquadra do que no lugar do evento", disse um porta-voz da polícia, citada pela Sky News.

Também o primeiro-ministro do país, Stefan Löfven, declarou que “tudo aponta para ação terrorista”, enquanto o rei sueco, Carlos XVI Gustavo, usou o site oficial da Casa Real para lamentar o sucedido e apresentar condolências aos familiares das vítimas. Além disso, decidiu encurtar a visita oficial ao Brasil que estava a decorrer desde segunda-feira e terminava esta sexta-feira.

O incidente aconteceu cerca das 15 horas locais (menos uma em Lisboa), em Drottninggatan, uma área comercial da cidade, que foi entretanto bloqueada. Aliás, a polícia pediu às pessoas na zona que se mantivessem em casa. Mais tarde, na conferência de imprensa pediu ainda que usassem as redes sociais para pedir ou dar informações porque as linhas telefónicas já se encontravam sobrecarregadas.

O metropolitano, para onde se suspeita que o condutor do camião tenha fugido, foi encerrado, e a circulação de comboios foi interrompida, sem que nenhum comboio saia ou entre na cidade. A estação central de comboios foi também evacuada.

Sobre o camião, a empresa proprietária disse que “foi aparentemente roubado” algumas horas antes, quando o condutor momentaneamente o deixou, para fazer uma entrega.

Uma testemunha, citada pelo jornal sueco “Aftonbladet”, disse que o camião “surgiu do nada”: Eu não consegui ver se alguém estava a conduzir, mas o veículo estava descontrolado. Vi pelo menos duas pessoas a serem atropeladas. Eu fugi o mais depressa que consegui”.

Um curto vídeo, partilhado no Twitter, mostra que o camião se incendiou após o embate.

A BBC escreve também que foram ouvidos vários tiros.

(Notícia em atualização)