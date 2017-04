“Alguém saltou para a cabine e partiu com a viatura”

“Durante uma entrega no restaurante Caliente alguém saltou para a cabine do condutor e partiu com a viatura, enquanto o condutor se encontrava a fazer o descarregamento” referiu Marten Lyth, diretor de comunicações da Spendrups, empresa proprietária do camião que atingiu mortalmente pelo menos três pessoas e feriu outras oito esta sexta-feira no centro de Estocolmo.

O primeiro-ministro, Stefan Löfven, anunciou que se tratou de um “ataque terrorista” e que uma pessoa foi detida no local.

O caso ocorreu na Drottninggatan (Rua da Rainha), uma zona da cidade onde habitualmente se encontram muitos pedestres.