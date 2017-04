Trump diz ao Japão que “todas as hipóteses estão em cima da mesa” para travar Coreia do Norte

Donald Trump diz que vai aumentar as capacidades militares dos Estados Unidos para contrariar a ameaça da Coreia do Norte, um anúncio feito horas antes de se encontrar com o Presidente da China, Xi Jinping, esta quinta-feira, para uma reunião que deverá ser dominada pelos programas nuclear e de mísseis balísticos de Pyongyang. Num telefonema esta manhã com o primeiro-ministro do Japão, o Presidente norte-americano disse a Shinzo Abe que “todas as opções estão em cima da mesa”, incluindo a possibilidade de ações militares, como resposta às “provocações” da Coreia do Norte.

Em comunicado, a Casa Branca explicou que no telefonema de 35 minutos com Abe Trump “deixou claro que os Estados Unidos vão continuar a fortalecer a sua capacidade para travar [Pyongyang] e defender-se e aos seus aliados com todas as suas capacidades militares”. O líder dos EUA também “enfatizou que está ao lado dos aliados Japão e Coreia do Sul perante a séria ameaça que a Coreia do Norte continua a representar”.

Em mais um sinal de crescentes tensões na península coreana, Seul testou esta madrugada um míssil balístico com capacidade para atingir qualquer parte da Coreia do Norte. De acordo com a agência estatal Yonhap, citando um oficial sul-coreano, o míssil com um alcance de 800 quilómetros serve de “forte dissuasor” contra as provocações do vizinho a norte. O teste sul-coreano surgiu um dia depois de a Coreia do Norte ter lançado um míssil balístico a partir do porto oriental de Sinpo, no que os analistas dizem ser um desafio a Trump e a Xi e uma demonstração de força, agora que o regime de Kim Jong-un tem alcançado progressos no sistema de mísseis de longo alcance capazes de transportar ogivas nucleares em miniatura.

Os programas militares norte-coreanos deverão dominar o encontro desta quinta e sexta-feiras entre Trump e Xi Jinping na Florida, na casa de férias do Presidente em Mar-a-Lago, que acontece dias depois de os EUA terem anunciado que estão preparados para agir sozinhos contra a Coreia do Norte se a China se recusar a aumentar a pressão ao aliado para que abandone as suas pretensões nucleares e suspenda o programa de mísseis balísticos. “Se a China não vai resolver o problema, nós resolvemos”, declarou Trump numa entrevista ao “Financial Times” no fim-de-semana.

Neste momento, de acordo com fontes internas, a administração Trump está a considerar aplicar sanções contra bancos e empresas chinesas que garantem acesso ao sistema financeiro internacional a membros do regime norte-coreano, mantendo em aberto a opção de um ataque militar preventivo para travar Pyongyang. No telefonema desta madrugada com Trump, Abe e o Presidente dos EUA concordaram que o último teste norte-coreano de mísseis representa uma ameaça à segurança na região.

“Concordámos que o lançamento do míssil ontem pela Coreia do Norte é uma provocação perigosa e uma grave ameaça à segurança”, disse o primeiro-ministro nipónico aos jornalistas após falar com Trump. “Disse-lhe que o Japão está a dar grande atenção à forma como a China lida com a questão norte-coreana. Aí o Presidente Trump proferiu uma declaração forte, dizendo que todas as opções estão em cima da mesa.”

Susan Thornton, diplomata dos EUA para a Ásia Oriental, diz que Pyongyang é cada vez mais uma “ameaça global e urgente” que precisa de ser contrariada. “Estamos a ponderar uma estratégia de ação focada e orientada para resultados e vamos tentar cooperar com os outros parceiros e aliados numa coligação global para realmente tentar resolver este problema de uma forma urgente como nunca foi feito antes”, disse aos jornalistas. “Vamos fazer tudo o que for necessário para garantir a segurança na região e vamos levar muito a sério a busca por uma solução para o programa ilegal de armas da Coreia do Norte.”

Contra esta postura, Kurt Campbell, diplomata que aconselhou a administração de Barack Obama no seu primeiro mandato quanto a questões relacionadas com a Ásia, lembra que a retórica de Trump não tem credibilidade. “Ele faz parecer que está preparado para ir para a guerra ou para recorrer a ações militares mas não penso que isso venha a ser viável”, disse à Associated Press. “A chave para ganhar alavancagem nas negociações é sermos credíveis.”