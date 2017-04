Explosivo retirado de prédio de habitação de São Petersburgo

A descoberta do engenho levou à evacuação dos moradores, na mesma cidade russa onde esta segunda-feira 14 pessoas morreram no atentado no metropolitano. Entretanto, um engenho artesanal explodiu próximo de uma escola na cidade de Rostov-on-Don, ferindo um sem-abrigo

As autoridades russas retiraram um engenho explosivo encontrado num prédio de habitação de São Peterburgo, indicou esta quinta-feira a agência noticiosa TASS. Um elemento das autoridades locais referiu que a descoberta do engenho levou à retirada dos moradores. O caso ocorre após o atentado à bomba no metropolitano de São Petersburgo ter causado 14 mortos na passada segunda-feira. Entretanto, um sem-abrigo ficou ferido devido à explosão de um outro engenho de fabrico artesanal, às 6h30 (3h30 em Lisboa) desta quinta-feira em Rostov-on-Don, cidade do sul da Rússia. O homem encontrou o engenho dentro de um saco próximo de uma escola e tentou desativá-lo, acabando por explodir-lhe na mão. Diversos veículos da polícia assim como outros serviços de segurança foram destacados para o local.