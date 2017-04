Aung San Suu Kyi desmente que minoria Rohingya esteja a ser alvo de “limpeza étnica¨

Aung San Suu Kyi desmente que esteja em curso uma limpeza étnica da minoria muçulmana Rohingya em Myanmar (antiga Birmânia), apesar do amontoar de relatos de abusos cometidos pelo Exército e pela maioria budista do país. Numa entrevista exclusiva à BBC, a Nobel da Paz, cuja Liga Nacional para a Democracia (LND) venceu as eleições gerais em 2016 – as primeiras livres e democráticas em décadas – reconhece que há problemas no estado de Rakhine, no norte do país, onde a minoria vive concentrada. Mas diz que a expressão "limpeza étnica" é um termo "demasiado forte" para definir o que se passa.

"Não penso que esteja em curso uma limpeza étnica. Penso que limpeza étnica é uma expressão demasiado forte para definir o que está a acontecer. Penso que há muita hostilidade [em Rakhine] e também são muçulmanos a matar muçulmanos, se eles acharem que outros estão a cooperar com as autoridades", refere Suu Kyi, recorrendo à versão oficial do Exército de que são os Rohingya que pegam fogo às suas próprias aldeias e que matam alegados informadores. "Isto não é apenas uma questão de limpeza étnica como a coloca", acrescentou na conversa com o correspondente especial da BBC Fergal Keane. "É uma questão de haver pessoas em lados diferentes de uma linha divisória que estamos a tentar eliminar."

Impedida de ser Presidente após alterações à Constituição pela Junta Militar que manteve uma ditadura na Birmânia durante meio século, Suu Kyi é tida como a líder de facto do país e o seu silêncio perante as atrocidades cometidas contra os Rohingya tem alimentado muitas críticas de organizações não-governamentais. Quando a LND venceu as eleições, houve muitos pedidos à secretária-geral do partido para que alterasse a legislação em vigor com o objetivo de garantir o mínimo de direitos à minoria Rohingya – muçulmanos étnicos que não têm direito a cidadania na Birmânia, onde são classificados como imigrantes ilegais oriundos do Bangladesh apesar de haver registos que apontam para a existência desta comunidade no país há várias décadas.

As pessoas da comunidade são perseguidas há décadas e enfrentam discriminação diária da parte das autoridades e da maioria budista do país, com dezenas de milhares delas a viverem em campos improvisados dentro do país desde 2012, na sequência de episódios de violência entre muçulmanos e budistas. Nos últimos meses, e por causa de uma operação militar das autoridades birmanesas em Rakhine, cerca de 70 mil Rohingya tiveram de fugir para o Bangladesh, onde também não lhes são reconhecidos e a partir de onde denunciaram graves violações de direitos humanos cometidas pelo Exército e por civis desde outubro.

Allison Joyce

No mês passado, a ONU anunciou a abertura de uma investigação às alegações de que o Exército atacou indiscriminadamente a população Rohingya ao longo dos últimos meses, com os militares a serem acusados de violações em grupo, de queimarem bebés vivos e de executarem muçulmanos que tentam falar com a imprensa. Para muitos, o silêncio de Suu Kyi danifica a sua reputação como ativista pelos Direitos Humanos que viveu em prisão domiciliária, durante 15 anos, por se opôr publicamente à Junta Militar e por lutar pela democracia. A pressão internacional tem estado a aumentar, mas na entrevista desta quinta-feira à BBC a Nobel da Paz garante que não há problemas tão graves como "limpeza étnica" em curso contra os Rohingya e que estes podem voltar para a Birmânia assim que queiram.

"Esta questão já tem vindo a ser respondida desde 2103, quando a última ronda de problemas estalou em Rakhine. Eles [jornalistas] colocaram-me questões e eu respondi-lhes e as pessoas disseram que eu não disse nada – só porque eu não disse aquilo que as pessoas queriam, nem fiz o que queriam que fizesse, que era simplesmente condenar uma comunidade ou outra."

Questionada sobre os ataques coordenados em Rakhine em outubro, que resultaram na morte de nove agentes da polícia e que fizeram estalar a "operação de segurança" do Exército naquele estado, em curso entre outubro e fevereiro, Suu Kyi disse não ter ideia da origem e intenções desses ataques, sugerindo que podem integrar-se numa campanha para minar as tentativas de negociações de paz entre o Estado da Birmânia e os vários grupos étnicos insurgentes armados que operam no país.

O International Crisis Group (ICG) avançou em dezembro que os ataques foram executados por emigrantes Rohingya treinados e financiados pela Arábia Saudita e outros países, no que constitui uma novidade na luta Rohingya pela autodeterminação, a primeira vez que pegam em armas. Na altura, o think tank alertou que continuar a discriminar a minoria muçulmana pode levar o Harakah al-Yaqin (HaY, “Movimento de Fé” em árabe), para já apenas concentrado em defender os direitos humanos da sua comunidade, a radicalizar-se ou a ser instrumentalizado por outros grupos radicais.

Na entrevista com a BBC, Suu Kyi nega que o Exército tenha carta branca para fazer o que quer. "Eles não são livres de violar, de pilhar e de torturar. Eles são livres para entrarem [em Rakhine] e lutarem, é o que está na Constituição. Os assuntos do Exército devem ser geridos pelo Exército." Os militares da antiga Junta continuam a controlar um quarto do Parlamento e importantes ministérios, apesar das eleições de 2016, e Suu Kyi diz ter esperança de que o governo possa voltar a reaver o controlo sobre as forças armadas até ao fim do mandato da LND, que, diz, tem alcançado grandes progressos desde a chegada ao poder em março de 2016.

A prioridade número um do governo de Suu Kyi, a de criação de empregos, teve grande impulso com o recente investimento em estradas, pontes e no alargamento da rede elétrica a várias comunidades da Birmânia, refere a líder, com melhorias também no sector da saúde e com mais eleições livres a terem lugar no país. Entre as suas outras prioridades, contam-se criar a paz numa nação que esteve quase sempre mergulhada num estado de guerra civil desde a sua independência do Reino Unido, em 1948.

O governo de Suu Kyi também não exclui a possibilidade de vir a dar cidadania aos que a viram ser negada pela Junta Militar ao longo de décadas, entre eles a minoria Rohingya. Quanto aos que já fugiram para o Bangladesh e outros países da região, a Nobel garante: "Se eles voltarem será seguro. Cabe-lhes a eles decidir, alguns já voltaram. Nós damos-lhes as boas-vindas e vamos aceitá-los de volta."