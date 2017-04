Pela terceira vez, casal canadiano vence a lotaria

Barbara e Douglas Fink receberam o primeiro prémio em 1989. Em 2010, foram novamente abraçados pela sorte. Agora, voltou a acontecer

Barbara e Douglas Fink conseguiram a proeza de vencer três vezes a lotaria. O casal de canadianos venceu o jackpot da February's Western Canada Lottery, com o valor de 16,3 milhões de dólares canadianos (mais de 11 milhões de euros).

Barbara estava sozinha quando verificou online os números do sorteio. Ao aperceber-se que uma vez mais tinham vencido a lotaria, ligou de imediato para o marido, que estava fora em trabalho. “Ele não atendeu. Esperei uns cinco minutos e tentei novamente telefonar. Dessa vez, atendeu e só lhe disse: conseguimos outra vez!”, recorda à BBC.

“Sabia que tínhamos todos os números certos, mas não sabia quantos apostadores mais também tinham acertado”, contou Barbara Fink ao jornal canadiano “The Star”.

O prémio que agora será entregue ao casal é muito superior aos anteriores. Em 1989, os Fink receberam 89 mil euros, que dividiram com quatro amigos. Em 2010, o valor do prémio foi um pouco inferior, cerca de 69 mil euros. No sorteio do passado dia 22 de fevereiro, além do casal, só mais um apostador acertou nos seis números.

Parte do dinheiro já tem destino: uma casa nova e viagens. “A família está em primeiro ligar. Queremos garantir que as filhas e os netos têm o que precisa”, referiu Barbara Fink.