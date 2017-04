Oito mortos numa operação militar turca contra rebeldes curdos

A explosão de uma bomba atribuída aos independistas curdos do PKK durante uma ação do exército da Turquia feriu ainda cinco soldados

No decorrer de uma operação do exército turco contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, independentista), morreram oito pessoas devido à detonação de uma bomba pelo PKK, denunciou esta terça-feira o governador da província de Sirnak, onde decorreu a operação militar. Citado pela agência Reuters, confirmou que três dos mortos eram soldados e cinco eram rebeldes. Ficaram ainda feridos cinco militares turcos.

A explosão ocorreu esta terça-feira, segundo a agência noticiosa turca Anadolu. A bomba foi detonada à distância na zona de Uludere, junto à fronteira com o Iraque. O governador local confirmou que vão prosseguir as operações do exército naquela zona.

A Turquia, a União Europeia e os Estados Unidos classificam o PKK como um grupo terrorista. Segundo a agência estatal Anadolu, as forças armadas turcas mataram, nos últimos cinco meses, 866 combatentes curdos, no sudeste da Turquia e nas montanhas do norte do Iraque. E estima-se que, desde julho de 2015, quando terminou um cessar-fogo que durava há dois anos, tenham morrido 1200 pessoas, entre civis e elementos das forças de segurança.

O conflito entre Ancara e o partido ilegal já causou a morte de 40 mil pessoas desde 1984, ano em que o PKK iniciou a rebelião armada contra o Estado turco.