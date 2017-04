Em direto: explosão no metro de São Petersburgo faz pelo menos 10 mortos

Três estações foram fechadas após a explosão, cuja origem é ainda desconhecida. Agência de notícias russa Interfax dá conta da morte de pelo menos 10 pessoas

13h36 O Presidente russo já foi informado do incidente de São Petersburgo. Vladimir Putin está esta segunda-feira na cidade russa, onde ao fim do dia tem agendado um encontro com o seu homólogo da Bielorrúsia.

13h34 Várias imagens libertadas nas redes sociais exibem pessoas deitadas no chão e uma carruagem esventrada.



13h31 Uma explosão no metro da cidade russa de São Petersburgo provocou a morte de pelo menos dez pessoas e levou ao encerramento de três estações.

Segundo as agências Tass e Interfax, a explosão aconteceu na estação de metro de Sennaya Ploshchad.

Várias fotografias estão a ser partilhadas nas redes sociais, mostrando os danos numa das carruagens.