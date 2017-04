Aleksandar Vučić vence presidenciais sérvias à primeira volta

Com 55% dos votos, segundo resultados preliminares, o primeiro-ministro sérvio, Aleksandar Vučić, venceu a primeira volta das eleições presidenciais do país, ontem. Caso o apuramento final dos votos confirme a maioria acima dos 50%, não será necessária a realização da segunda volta, prevista para 16 de abril.

Dirigindo-se aos seus apoiantes, na sede do seu partido SNS (direita), Vučić reclamou a vitória: “Este é um dia muito importante para nós. Mostra o caminho que a Sérvia deve seguir”. De acordo com as projeções do instituto Ipsos, o candidato da oposição, Saša Janković, ficou em segundo lugar. com cerca de 16% dos votos. O humorista Luka Maksimović, conhecido como Beli, foi o terceiro candidato mais votado, com pouco mais de 9%, seguido do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Vuk Jeremić, com 5,7%. Outros sete candidatos tiveram percentagens menores.

Apesar de os opositores e críticos do primeiro-ministro o acusarem de autoritarismo, e de ter minado a separação de poderes, além de controlar grande parte da comunicação social no país, Vučić mantém a sua alta popularidade na Sérvia. Nem as duras medidas de austeridade que o seu Governo impôs parecem tê-la afetado. A agência France Presse atribui a “facilidade” da sua vitória ao facto de a oposição estar muito “dividida”.