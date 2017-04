Pelo menos 92 mortos em cheias na Colômbia

Pelo menos 92 pessoas morreram e mais de uma centena ficaram feridas num deslizamento de terras provocado por cheias em Mocoa, uma cidade colombiana com 45 mil habitantes localizada na junto da fronteira com o Equador. Prevê-se que número de vítimas aumente

Carlos Ivan Marquez, diretor geral da Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres, informou que as inundações, na sequência de fortes chuvas, ocorreram cerca da meia-noite e surpreenderam os residentes que dormiam.

Os serviços de emergência continuam a procurar sobreviventes, enquanto os balanços sobre o número de vítimas continuam a acrescentar mortos.

O presidente do país, Juan Manuel Santos, deverá visitar hoje a região afetada.

[Notícia atualizada às 17h00]