Pelo menos 18 feridos em explosão em Paris

Explosão em parque de diversões em Paris terá sido “acidental”. Dos feridos, cinco encontram-se em estado grave, incluindo uma mãe e o seu filho

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão este sábado em Paris, num parque de diversões, segundo o “Le Parisien”. Dos feridos, cinco encontram-se em estado grave, incluindo uma mãe e o seu filho. Outras 30 pessoas terão sido assistidas pelas equipas de emergência.

Tudo aconteceu cerca das 17h30 (hora local, 16h30 em Lisboa), quando uma pessoa ateou fogo a uma estrutura feita de madeira e palha durante um evento de dança. Não se sabe o que terá acontecido ao certo, mas minutos depois deu-se uma grande explosão.

Uma testemunha disse ao “Le Parisien” que a pessoa que ateou o fogo foi “projetada para longe”. Outras testemunhas contaram ter visto um “homem com um braço partido, uma criança com sangue no rosto e pessoas a correr, à procura dos seus filhos”, refere também o “Le Parisien”

De acordo com as autoridades locais, citadas pelos media internacionais, a explosão foi “acidental”.