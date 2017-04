Estudantes africanos sofrem ataques violentos na Índia

Uma comentadora fala de “vergonha nacional”, num país que é muito sensível ao racismo alheio

A Nigéria protestou formalmente contra a violência que tem atingido cidadãos seus na Índia. Os atos em causa, dirigidos igualmente a africanos de outras origens, tiveram uma manifestação particularmente chocante esta semana, quando uma multidão atacou estudantes negros numa cidade-satélite da capital Nova Deli.

O pretexto da violência foi a morte de um adolescente indiano, supostamente devido a uma overdose. Não demorou a espalhar-se o rumor de que teriam sido africanos a fornecer a droga, e a polícia deteve cinco estudantes estrangeiros.

Quando a autópsia desmentiu que tivesse havido qualquer overdose, os estudantes foram libertados mas já era tarde para parar a história. Desde paus a cadeiras, tudo serviu para bater em dois jovens africanos. Um deles já se encontrava inconsciente no chão e continuava a ser agredido.

Houve outros casos na mesma liha, incluindo o de uma jovem que foi agredida pelo próprio taxista que a transportava e o de um jovem que foi espancado por um gangue.

Para a Amnistia Internacional, essas cenas ilustram o preconceito e a discriminação que existem contra os africanos na Índia. “Muitos dos feridos foram atacados unicamente devido à cor da sua pele”, diz um representante da organização. “Isto são crimes de ódio, e as autoridades precisam de garantir que os responsáveis são punidos”.

Um porta-voz do governo explicou que os ataques “representam ações de uns poucos mal informados e desorientados”. Disse que o país continua empenhado em acolher estudantes africanos, e prometeu agir, referindo que já houve prisões e que “um largo número de pessoas encontram-se sob vigilância”.

A questão, porém, não se resolve só com medidas repressivas. Vários notaram a natureza endémica do problema, lembrando os insultos e outros maus-tratos que os africanos recebem no país. Além de histórias sobre tráfico de droga, raptos e homicídios, há muita gente que associa os africanos ao canibalismo, por exemplo.

Uma apresentadora de televisão, Sonia Singh, falou em “vergonha nacional” e assinalou um paradoxo: “Veja-se como a Índia reage sempre que há algum tipo de ataque racista contra indianos noutras partes do mundo. Alguma vez paramos para pensar como tratamos as pessoas de outras nacionalidades que vivem na Índia?”.