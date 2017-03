Austrália. Tempestade obriga ao encerramento de todas as escolas de Queensland

Todas as escolas no sudeste de Queensland, Austrália, tiveram de ficar fechadas esta quinta-feira, devido a inundações provocadas pelo ex-ciclone Debbie.

A tempestade atingiu a região mais populosa do estado, depois de ter sacudido a costa nordeste durante dois dias. Não há registo de feridos, mas as chuvas intensas e as condições meteorológicas associadas justificaram o encerramento de mais de mil estabelecimentos de ensino, tendo as autoridades recomendado à população que se mantenha em casa ou, pelo menos, afastada das estradas.

As escolas deverão permanecer fechadas, pelo menos, até segunda-feira. “Não podemos dar-nos ao luxo de ter crianças a fazerem o caminho de regresso a casa quando há risco de acontecerem inundações rápidas”, diz o comissário de polícia de Queensland Ian Stewart.

Mais de 1200 creches foram também encerradas, de acordo com um site do governo.

Segundo as autoridades, 61 mil habitações permanecem sem energia elétrica, havendo a registar vários danos em muitos edifícios e prejuízos nas plantações de cana-de-açúcar e tomate.

Especialistas alertam ainda para a possibilidade de o ciclone ter danificado a Grande Barreira de Corais.