Acidente de autocarro no Texas faz 13 vítimas

O autocarro despistou-se a 130 quilómetros de San António, no sul do estado norte-americano

Um autocarro que transportava um grupo de 14 pessoas colidiu com uma carrinha e despistou-se, causando a morte a 13 dos ocupantes, incluindo o condutor. Duas pessoas sobreviveram ao violento embate, entre elas o condutor da carrinha, que foi de imediato transportado de helicóptero para o hospital.

Os elementos que seguiam no autocarro sinistrado pertenciam ao coro de uma igreja do estado do Texas e regressavam de um retiro de três dias na cidade de Leakey.

Um membro do departamento de segurança pública de San Antonio, onde ocorreu o acidente, afirmou que “por razões desconhecidas, a carrinha desviou-se para a faixa contrária e chocou de frente com o autocarro”.

As causas do acidente estão a ser investigadas, disse o Sargento Conrad Hein, porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas.